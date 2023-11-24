В Дагестане суд заочно приговорил мужчину к 16 годам колонии за убийство росгвардейца

Верховный суд Дагестана вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году.
Якубов Х. М. был признан виновным в убийстве, совершенным группой лиц, и незаконном приобретении оружия. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Наказание начнется с момента фактического задержания Якубова. Ранее сообщалось, что убийство произошло в результате группового конфликта возле ресторана "Бест" в Махачкале.
Чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев также был обвинен, но суд оправдал его. Другой обвиняемый, Якубов, скрылся и был объявлен в розыск.
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