Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.11.2023 : 88,8133
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.11.2023 : 96,9187
В Дагестане суд заочно приговорил мужчину к 16 годам колонии за убийство росгвардейца
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована вчера в 22:39

В Дагестане суд заочно приговорил мужчину к 16 годам колонии за убийство росгвардейца

Верховный суд Дагестана вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году.

Якубов Х. М. был признан виновным в убийстве, совершенным группой лиц, и незаконном приобретении оружия. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Наказание начнется с момента фактического задержания Якубова. Ранее сообщалось, что убийство произошло в результате группового конфликта возле ресторана "Бест" в Махачкале.

Чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев также был обвинен, но суд оправдал его. Другой обвиняемый, Якубов, скрылся и был объявлен в розыск.

Мир

В Греции проходят военные учения с участием США, Франции и Грузии

В Греции проходят военные учения с участием США, Франции и Грузии

На полигоне Петрохорио в северо-восточной части Греции проходят транснациональные тактические учения "Олимпийское сотрудничество — 23" (Olympic Cooperation 23).

Читать полностью
Установлена предварительная причина ДТП на мосту у Ниагарского водопада в США

Установлена предварительная причина ДТП на мосту у Ниагарского водопада в США

Инцидент с разбившимся Bentley стоимостью 300 тысяч долларов на пограничном контрольно-пропускном пункте Ниагарского водопада вызвал разнообразные предположения о причинах произошедшего.

Читать полностью

Общество

В Чувашии представили первую оперу с участием нейросетей

В Чувашии представили первую оперу с участием нейросетей

Чувашский государственный театр оперы и балета успешно представил инновационную оперу "Главный вопрос" Рустама Сагдиева.

Читать полностью
Кубанский суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве жены в Сочи

Кубанский суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве жены в Сочи

Суд на Кубани арестовал 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей жены, произошедшем на глазах их малолетнего сына.

Читать полностью

Новости