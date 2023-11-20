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  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 20:17

Жительница Крыма получила штраф за дискредитацию российской армии

Пресс-служба Ленинского районного суда Крыма рассказала о суде над жительницей региона. Женщине вменили дискредитацию российской армии, а произошло все в обычном родительском чате на 19 участников.

- Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - говорится в официальном сообщении.

В качестве доказательства были представлены фотографии, которые женщина выложила с собственного телефона. Они содержали изображения украинской символики и нецензурную брань в адрес РФ. Сообщения были выложены в мессенджере Telegram родительского чата. Всего в нем зарегистрированы 19 участников.

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