Верховный суд России подготовил проект постановления пленума, согласно которому сдача в плен при возможности сопротивления будет считаться преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.
Сдавшийся в плен будет нести уголовную ответственность лишь в том случае, если он сдался добровольно, при этом имея возможность оказывать сопротивление и избежать пленения.
Стоит уточнить, что преступлением не будет считаться такая сдача в плен, при которой военнослужащий не мог от этого уклониться по физическому состоянию.
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