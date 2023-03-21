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  • Опубликована сегодня в 14:41

Верховный суд России: сдача в плен при возможности сопротивления – это преступление

Верховный суд России подготовил проект постановления пленума, согласно которому сдача в плен при возможности сопротивления будет считаться преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

Сдавшийся в плен будет нести уголовную ответственность лишь в том случае, если он сдался добровольно, при этом имея возможность оказывать сопротивление и избежать пленения.

Стоит уточнить, что преступлением не будет считаться такая сдача в плен, при которой военнослужащий не мог от этого уклониться по физическому состоянию.

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