Верховный суд России подготовил проект постановления пленума, согласно которому сдача в плен при возможности сопротивления будет считаться преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

Сдавшийся в плен будет нести уголовную ответственность лишь в том случае, если он сдался добровольно, при этом имея возможность оказывать сопротивление и избежать пленения.

Стоит уточнить, что преступлением не будет считаться такая сдача в плен, при которой военнослужащий не мог от этого уклониться по физическому состоянию.