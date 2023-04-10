Состоялось слушание по делу о стрельбе в казанской гимназии, устроенной Ильназом Галявиевым, приговор которого будет оглашен только 13 апреля текущего года. Информационное агентство ТАСС прриводит слова судьи.

"Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение приговора состоится 13 апреля в 10:00"

Напомним, что 11 мая 2021 года гимназия №175 в Казани попала под обстрел Галявиева, в результате которого погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы. Обвиняемый полностью признал вину.