Красноярский арбитражный суд обязал сеть ресторанов "Ёбидоёби" в течение трех месяцев сменить название. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Причиной тому стал тот факт, что данное название противоречит общеизвестным принципам морали и гуманности. Оно может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

Ранее иск против сети ресторанов было пода Федеральной налоговой службой.

Владелец франшизы отметил, что сеть работает на рынке уже около восьми лет и меня название не собирается.