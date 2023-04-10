Красноярский арбитражный суд обязал сеть ресторанов "Ёбидоёби" в течение трех месяцев сменить название. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Причиной тому стал тот факт, что данное название противоречит общеизвестным принципам морали и гуманности. Оно может вызывать у людей ассоциации с ненормативной лексикой.
Ранее иск против сети ресторанов было пода Федеральной налоговой службой.
Владелец франшизы отметил, что сеть работает на рынке уже около восьми лет и меня название не собирается.
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