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  • Опубликована сегодня в 10:42

Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в госизмене в пользу Китаю

Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за сотрудничество с разведывательными службами Китая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый посетил город Хэйхэ, где был завербован спецслужбами КНР. Спустя семь лет он вывез в Китай знакомого, который на протяжении полугода собирал сведения о российском ядерном оружии.

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