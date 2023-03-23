Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за сотрудничество с разведывательными службами Китая. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии следствия, в 2013 году обвиняемый посетил город Хэйхэ, где был завербован спецслужбами КНР. Спустя семь лет он вывез в Китай знакомого, который на протяжении полугода собирал сведения о российском ядерном оружии.
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