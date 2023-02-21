Французская компания Engie подала в суд на "Газпром экспорт" из-за недопоставок газа. Об этом сообщается в отчете компании.
В отчете сказано, что компания планирует добиваться признания невыполнения "Газпромом" обязательств по поставке газа, а также выплате штрафов по контракту и компенсации убытков, возникших по вине российской компании.
Отмечается, что "Газпром экспорт" значительно сократил поставки газа в июне 2022 года. После этого, в конце лета 2022 года, поставки были приостановлены в одностороннем порядке, так как французское предприятие не заплатило по контракту.
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