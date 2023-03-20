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  • Опубликована сегодня в 11:41

В России арестованы все активы Volkswagen

Нижегородский суд арестовал все активы Volkswagen в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение было принято Арбитражным судом Нижегородской области по иску группы ГАЗ.

Начиная с 17 марта, компании запрещаются любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников и прочие действия в отношении дочерней компании Volkswagen и подконтрольным ей юридическим лицам.

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