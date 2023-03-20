Нижегородский суд арестовал все активы Volkswagen в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение было принято Арбитражным судом Нижегородской области по иску группы ГАЗ.

Начиная с 17 марта, компании запрещаются любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников и прочие действия в отношении дочерней компании Volkswagen и подконтрольным ей юридическим лицам.