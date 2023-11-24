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Кубанский суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве жены в Сочи
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  • Опубликована сегодня в 20:40

Кубанский суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве жены в Сочи

Суд на Кубани арестовал 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей жены, произошедшем на глазах их малолетнего сына. Обвиняемому предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Судом установлена мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя, сообщает ТАСС.

По данным следствия, утром 23 ноября главный фигурант дела проник в квартиру бывшей супруги с помощью ключа и совершил нападение с применением молотка и ножа. Женщина скончалась на месте происшествия. Сын находился в квартире в момент преступления. После совершения убийства обвиняемый попытался покончить с собой, но не смог.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, рассказав следователям о подробностях преступления. Расследование находится под контролем руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

Следователи проводят необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую, для установления всех обстоятельств преступления.

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