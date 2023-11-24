Кубанский суд арестовал мужчину, признавшегося в убийстве жены в Сочи

Суд на Кубани арестовал 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей жены, произошедшем на глазах их малолетнего сына. Обвиняемому предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Судом установлена мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя, сообщает ТАСС.
По данным следствия, утром 23 ноября главный фигурант дела проник в квартиру бывшей супруги с помощью ключа и совершил нападение с применением молотка и ножа. Женщина скончалась на месте происшествия. Сын находился в квартире в момент преступления. После совершения убийства обвиняемый попытался покончить с собой, но не смог.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, рассказав следователям о подробностях преступления. Расследование находится под контролем руководителя следственного управления по Краснодарскому краю Андрея Маслова.
Следователи проводят необходимые экспертизы, включая психолого-психиатрическую, для установления всех обстоятельств преступления.
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