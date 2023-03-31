Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, ранее задержанного в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 мая 2023 года. Обвиняемый доставлен в СИЗО "Лефортово". В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинений.
По версии следствия, гражданин США Гершкович, действуя по заданию американской стороны, занимался сбором сведений об одном из предприятий ВПК России, составляющих государственную тайну.
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