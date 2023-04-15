Уголовное дело украинской ДРГ в Мелитополе рассмотрит суд Ростова-на-Дону

Крупнейшее по числу участников уголовное дело об организации террористического подполья на новых территориях будет рассмотрено в суде в Ростове-на-Дону, сообщает "Коммерсант".

По версии ФСБ, пятеро бывших, а также действующих сотрудников Вооруженных Сил Украины готовили атаку на гуманитарный конвой в Запорожской области и российских военных, которые его охраняли. Фигуранты дела, у которых было изъято оружие и взрывчатка, признали свою вину не в полном объеме.