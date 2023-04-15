Уголовное дело украинской ДРГ в Мелитополе рассмотрит суд Ростова-на-Дону

Крупнейшее по числу участников уголовное дело об организации террористического подполья на новых территориях будет рассмотрено в суде в Ростове-на-Дону, сообщает "Коммерсант".
По версии ФСБ, пятеро бывших, а также действующих сотрудников Вооруженных Сил Украины готовили атаку на гуманитарный конвой в Запорожской области и российских военных, которые его охраняли. Фигуранты дела, у которых было изъято оружие и взрывчатка, признали свою вину не в полном объеме.
Президент Бразилии призвал к миру между Россией и Украиной
По итогам поездки в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к США и Евросоюзу с призывом как можно быстрее разрешить конфликт между Россией и Украиной.
"Россия разгромит ВСУ в честном бою": Пригожин рассказал о ситуации на фронте и наступлении Киева
Либо Россия разгромит ВСУ во время украинского контрнаступления, либо РФ "залижет раны", накопит силы и разобьет противника в честном бою. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы