Верховный суд России не разрешил сокращать размер алиментов, если у выплачивающего их родителя уменьшился размер заработной платы.

Для того чтобы принять решение об уменьшении, необходимо установить, что родитель не в состоянии выплачивать алименты в установленных размерах, учитывая все источники доходов, включая доходы от предпринимательской деятельности, имущество, ценные бумаги и банковские вклады.

При решении о снижении выплат по алиментам, суды также должны учитывать интересы ребенка и стремиться сохранить его прежний уровень жизни.