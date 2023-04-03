Верховный суд России не разрешил сокращать размер алиментов, если у выплачивающего их родителя уменьшился размер заработной платы.
Для того чтобы принять решение об уменьшении, необходимо установить, что родитель не в состоянии выплачивать алименты в установленных размерах, учитывая все источники доходов, включая доходы от предпринимательской деятельности, имущество, ценные бумаги и банковские вклады.
При решении о снижении выплат по алиментам, суды также должны учитывать интересы ребенка и стремиться сохранить его прежний уровень жизни.
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