Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 77,3233
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.04.2023 : 84,1116
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 12:32

Верховный суд не разрешил сокращать размер алиментов, если родитель стал меньше зарабатывать

Верховный суд России не разрешил сокращать размер алиментов, если у выплачивающего их родителя уменьшился размер заработной платы.

Для того чтобы принять решение об уменьшении, необходимо установить, что родитель не в состоянии выплачивать алименты в установленных размерах, учитывая все источники доходов, включая доходы от предпринимательской деятельности, имущество, ценные бумаги и банковские вклады.

При решении о снижении выплат по алиментам, суды также должны учитывать интересы ребенка и стремиться сохранить его прежний уровень жизни.

Мир

Японии разрешили не придерживаться потолка цен на российскую нефть

Токио зависит от российских энергоносителей

Читать полностью

МИД КНР сообщил о готовности Китая укреплять связи с Россией и Индией на фоне глубоких изменений в мире

Ведомство назвало эти государства крупными и влиятельными

Читать полностью

Общество

Пригожин: Командиры

Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском

Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.

Читать полностью

Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей

Певица также нужна мясная и рыбная нарезки

Читать полностью

Новости