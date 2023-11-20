Британская атомная подлодка могла утонуть из-за неисправного глубиномера

Подлодка, оснащенная ядерными ракетами и экипажем в 140 человек, находилась в Атлантике и готовилась к патрулированию, когда вышел из строя глубиномер, сообщает РИА Новости.

Экипаж считал, что лодка находится в горизонтальном положении, в то время как она продолжала погружаться. Благодаря замечанию второго датчика в кормовом отсеке удалось избежать "худшей катастрофы" в Королевском флоте со времен Второй мировой войны.

Эксперты отмечают, что такое ЧП могло бы потребовать сложной спасательной операции по подъему подводной лодки с ядерным реактором. Бывший главнокомандующий Королевским военно-морским флотом, адмирал Алан Уэст, ранее заявил, что флот Великобритании находится в "убогом" состоянии, не способном полноценно функционировать из-за сокращенного финансирования.