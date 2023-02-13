Украинские ресурсы сообщают о крушении Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором Пригожин совершал боевой вылет

В небе над Бахмутом был сбит бомбардировщик ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают местные источники, сообщил у себя в Telegram-канале военкор Ярем.

"С мест сообщают, что над Бахмутом сегодня был сбит бомбардировщик Су-24 ЧВК "Вагнер", — написал он.

По данным военкора, о судьбе экипажа на данный момент ничего не известно. Украинские информационные ресурсы считают, что это та самая боевая машина, на которой совершал боевой вылет петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого н СМИ называют основателем "Оркестра".

Он находился на борту в качестве штурмана СУ-24 ЧВК "Вагнер" и записал видеообращение, в котором вызвал Владимира Зеленского на воздушную дуэль, чтобы решить судьбу Бахмута.