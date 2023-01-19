"Что и откуда он может знать": Пригожин опроверг возможность депутата Ступина давать информацию о бойцах ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с обращением депутата Евгения Ступина к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Ранее стали распространяться сообщения о том, что Ступин направил Герасимову запрос. В нем депутат подчеркнул, что родственники бойцов ЧВК "Вагнер" якобы обращаются к нему с просьбой найти пропавших.

Как отметил Пригожин, людям не стоит обращаться к депутату. Ступин не может знать какую-либо информацию о "музыкантах". Родственники и близкие могут получить данные, просто направив запрос на горячую линию ЧВК "Вагнер".

"Уму непостижимо, каким образом люди, которые хотят получить информацию о местоположении сотрудников ЧВК "Вагнер", обращаются к навальнисту (блогер Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов в России) Ступину. Что и откуда он может знать. Есть горячая линия ЧВК "Вагнер" (https://t.me/SprosiWagner). Отправляйте туда свои вопросы и если у вас есть право на получение ответа, то вам, безусловно, ответят", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, ранее родственники солдата ВСУ Дмитрия Михелаки обратились на горячую линию. Военного разыскали, позже он записал видео из плена. Он пополнил ряды тех, кого ЧВК "Вагнер" удалось найти после запроса близких.