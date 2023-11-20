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  • Мария Умыскова
  • Опубликована сегодня в 19:04

Студенты Киева организовали протесты из-за холода

Студенты НАУ в Киеве были вынуждены выйти на митинг, чтобы привлечь внимание властей. Проблемой стали холодные аудитории, в которых невозможно заниматься - помещения просто не отапливаются, сообщает издание «Klymenko Time».

Вышедшие на прост студенты просят хотя бы перевести их на дистанционное обучение, так как процесс учебы в таких условиях становится бессмысленным. Как подчеркивают митингующие, в некоторых аудиториях термометры показывают всего лишь один градус по Цельсию.

На данный момент вопрос с теплом на Украине стоит достаточно остро. Стоимость дров, как и спрос на них, увеличилась достаточно сильно. При этом есть большие проблемы с поставками - лист ожидания заполнен желающими на месяц вперед.

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