Студенты НАУ в Киеве были вынуждены выйти на митинг, чтобы привлечь внимание властей. Проблемой стали холодные аудитории, в которых невозможно заниматься - помещения просто не отапливаются, сообщает издание «Klymenko Time».

Вышедшие на прост студенты просят хотя бы перевести их на дистанционное обучение, так как процесс учебы в таких условиях становится бессмысленным. Как подчеркивают митингующие, в некоторых аудиториях термометры показывают всего лишь один градус по Цельсию.

На данный момент вопрос с теплом на Украине стоит достаточно остро. Стоимость дров, как и спрос на них, увеличилась достаточно сильно. При этом есть большие проблемы с поставками - лист ожидания заполнен желающими на месяц вперед.