Студенты Гарварда, обвинившие Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, подверглись преследованиям

Согласно ТАСС, более 30 студенческих объединений опубликовали письмо, в котором утверждали, что Израиль несет ответственность за насилие на Ближнем Востоке.

Через несколько дней их личные данные стали доступными онлайн, и их имена были связаны с обвинениями в антисемитизме.

Студенты, чьи данные попали в интернет, сообщают, что они стали жертвами онлайн-преследований, что серьезно повлияло на их жизни и карьеры.