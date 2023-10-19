Студенты Гарварда, обвинившие Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, подверглись преследованиям

Согласно ТАСС, более 30 студенческих объединений опубликовали письмо, в котором утверждали, что Израиль несет ответственность за насилие на Ближнем Востоке.
Через несколько дней их личные данные стали доступными онлайн, и их имена были связаны с обвинениями в антисемитизме.
Студенты, чьи данные попали в интернет, сообщают, что они стали жертвами онлайн-преследований, что серьезно повлияло на их жизни и карьеры.
Финляндия запретила сделки на покупку недвижимости гражданам России из-за национальной безопасности
Министерство обороны Финляндии приняло решение запретить три сделки на приобретение недвижимости гражданами России и связанной с Россией компанией.
И.о. министра Испании обвинила страну и Евросоюз в подчиненности США во внешней политике
Ранее Израильское посольство в Мадриде выразило свое недовольство позицией некоторых членов испанского правительства.
В России предложили создать цифровые паспорта для одежды
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды.
В Москве арестован Виталий Тоакэ за возглавление преступной иерархии
Мещанский суд Москвы отправил под стражу Виталия Тоакэ, известного как Виталий Раменский, обвиняемого в возглавлении иерархии преступного мира.