Начиная с 2023 года в России зафиксировано снижение спроса на жилую недвижимость более, чем на 33%. Об этом сообщает портал MoneyTimes.
Причиной тому являются сложности со строительством новых зданий. Падение спроса ощущается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области. Эксперты не видят предпосылок для изменения тренда.
По словам вице-президента компании GloraX Александра Андрианова, с начала года в Москве показатели сократились на 23%, в Санкт-Петербурге на 29%, в Ленинградской области на 24%, а в Подмосковье на 41%. Данную информацию в целом подтвердил и представитель ГК "Основа" Игорь Сибренков.
В стране наблюдается снижение спроса на жилую недвижимость, что вызвано ростом ставок по ипотеке. Это, в свою очередь, создает проблему для девелоперов в строительстве новых домов.
Эксперты издания, тем не менее, прогнозируют, что негативные тенденции в отрасли вскоре будут преодолены, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны государства.
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