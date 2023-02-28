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  • Опубликована сегодня в 13:29

MoneyTimes: с начала года в России наблюдается снижение спроса на жилье

Начиная с 2023 года в России зафиксировано снижение спроса на жилую недвижимость более, чем на 33%. Об этом сообщает портал MoneyTimes.

Причиной тому являются сложности со строительством новых зданий. Падение спроса ощущается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области. Эксперты не видят предпосылок для изменения тренда.

По словам вице-президента компании GloraX Александра Андрианова, с начала года в Москве показатели сократились на 23%, в Санкт-Петербурге на 29%, в Ленинградской области на 24%, а в Подмосковье на 41%. Данную информацию в целом подтвердил и представитель ГК "Основа" Игорь Сибренков.

В стране наблюдается снижение спроса на жилую недвижимость, что вызвано ростом ставок по ипотеке. Это, в свою очередь, создает проблему для девелоперов в строительстве новых домов.

Эксперты издания, тем не менее, прогнозируют, что негативные тенденции в отрасли вскоре будут преодолены, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны государства.

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