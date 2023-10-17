Израиль рассматривает возможность использования сети спутниковой связи Starlink, принадлежащей Илону Маску и его компании SpaceX, для улучшения своих военных коммуникационных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Согласно информации, предоставленной собеседником агентства, SpaceX будет выступать как запасной вариант: Израиль обратится к Starlink, если остальные системы связи окажутся недоступными. Соглашение с SpaceX позволит обеспечить непрерывный доступ к интернету в приграничных регионах, подчеркнул источник.
Одновременно в планах Израиля также включено отключение интернета и телефонной связи в секторе Газа.
МВД Франции предложило лишать ВНЖ лиц, придерживающихся экстремизма
МВД Франции предлагает внести изменения в законодательство, которые позволят отбирать вид на жительство у тех, кто придерживается экстремистской идеологии.
В Иране произошло третье за день землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение с магнитудой 5,5 баллов.
В Правительстве назвали "рабочим" прогноз по курсу в 90 рублей за доллар в 2024 году
Прогноз официальных лиц в России о среднегодовом обменном курсе в 90 рублей за доллар на следующий год сохраняется "рабочим".
Ученые рассказали о последствиях хронического недосыпания для организма
Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что хронический дефицит сна может вызвать воспаление сосудов.