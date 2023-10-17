Израиль рассматривает возможность использования сети спутниковой связи Starlink, принадлежащей Илону Маску и его компании SpaceX, для улучшения своих военных коммуникационных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно информации, предоставленной собеседником агентства, SpaceX будет выступать как запасной вариант: Израиль обратится к Starlink, если остальные системы связи окажутся недоступными. Соглашение с SpaceX позволит обеспечить непрерывный доступ к интернету в приграничных регионах, подчеркнул источник.

Одновременно в планах Израиля также включено отключение интернета и телефонной связи в секторе Газа.