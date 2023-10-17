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Израиль обратился к SpaceX с просьбой использовать систему связи Starlink
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  • Опубликована сегодня в 19:48

Израиль обратился к SpaceX с просьбой использовать систему связи Starlink

Израиль рассматривает возможность использования сети спутниковой связи Starlink, принадлежащей Илону Маску и его компании SpaceX, для улучшения своих военных коммуникационных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно информации, предоставленной собеседником агентства, SpaceX будет выступать как запасной вариант: Израиль обратится к Starlink, если остальные системы связи окажутся недоступными. Соглашение с SpaceX позволит обеспечить непрерывный доступ к интернету в приграничных регионах, подчеркнул источник.

Одновременно в планах Израиля также включено отключение интернета и телефонной связи в секторе Газа.

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