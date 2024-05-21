Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.

По словам специалиста, во время критической турбулентности пилотам нужно менять эшелон, то есть занимать высоту или выше, чтобы выйти из этой интенсивной зоны.

"Если ты видишь на локаторе мощную грозовую облачность, где обязательно будет мощнейшая турбулентность, то её надо обходить верхом, низом, или слева, или справа, заходить запрещено, потому что конструктор тут уже не даёт гарантии на целостность самолёта, потому что самолёт сломает как спичку, такие мощные силы при турбулентности", — сказал он.

Во время турбулентности, как напомнил Смирнов, нужно обязательно и незамедлительно пристегнуть ремни.

"Если человек не привязан, он взлетает из кресла и стукается головой о потолок самолёта. И этот удар может быть любой силы и с любыми последствиями. Потом, если он попадает в резкий нисходящий поток, то его припечатывает в кресло назад, и тогда он не в кресло, как правило, припечатывается, а в подлокотник и ударяется со страшной силой ребрами или тазом, что тоже может привести к повреждениям. Поэтому первое, что надо сделать, — это пристегнуть привязные ремни", — добавил собеседник NewsInfo.Ru.

Кроме того, если перед человеком открытый столик и на столике стоят фужеры, бутылки и прочее, всё это надо немедленно убирать.

"Самолёт на подобные перегрузки рассчитан. А в сильную турбулентность экипажу запрещено заходить, а если он зашел, то рекомендуется немедленно выйти из этой зоны, связавшись с землей и попросив у нее, так сказать, разрешения. Всё это отработано, всё это нормировано. И переживать не надо. Как в народе называется "попали в воздушную яму". Попали — ничего, радуйтесь: где еще попадете в воздушную яму, как не в полете", — заключил он.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ряд пассажиров пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности.

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