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Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:50

Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций

В России признали три иностранных неправительственных организации нежелательными. Сообщение об этом распространил Минюст. Речь идет про американскую организацию Freedom House, организацию ККК из Эстонии — Stop Occupation of Karelia, а также украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым". О внесении этих НКО говорится на сайте российского ведомства.

О признании их деятельности нежелательной на территории России приняла решение ранее Генеральная прокуратура РФ.

Фото: commons. wikimedia.org/AgnosticPreachersKid Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

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