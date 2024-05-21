В России признали три иностранных неправительственных организации нежелательными. Сообщение об этом распространил Минюст. Речь идет про американскую организацию Freedom House, организацию ККК из Эстонии — Stop Occupation of Karelia, а также украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым". О внесении этих НКО говорится на сайте российского ведомства.
О признании их деятельности нежелательной на территории России приняла решение ранее Генеральная прокуратура РФ.
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