В России признали три иностранных неправительственных организации нежелательными. Сообщение об этом распространил Минюст. Речь идет про американскую организацию Freedom House, организацию ККК из Эстонии — Stop Occupation of Karelia, а также украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым". О внесении этих НКО говорится на сайте российского ведомства.

О признании их деятельности нежелательной на территории России приняла решение ранее Генеральная прокуратура РФ.

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