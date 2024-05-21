Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе считает немыслимым введение Западом санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах. И всё это за то, что в своей стране представители парламента принимают закон, что является их обязанностью. В мире столько несправедливости, отметил Каладзе.
Он также прокомментировал статью Politico, в которой утверждается, что конгрессмен Джо Уилсон планирует представить закон, предоставляющий Грузии расширенный доступ на рынок США и пакет военной помощи, а также упрощающий визовый режим для грузин. Однако эти меры будут приняты только в случае прогресса в демократии и проведения честных парламентских выборов в октябре. Иначе Уилсон предусматривает введение санкций против Грузии.
"Это язык шантажа. Если мы хотим дружбы, двери открыты, однако для этого надо сделать действенные шаги. Мы это лишь приветствуем", — подчеркнул Каладзе.
Парламент Грузии 14 мая принял проект "О прозрачности иностранного влияния," что вызвало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз.
Фото: flickr.com/Foundations World Economic Forum (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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