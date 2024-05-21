Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 90,4082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 98,2971
Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:54

Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе считает немыслимым введение Западом санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах. И всё это за то, что в своей стране представители парламента принимают закон, что является их обязанностью. В мире столько несправедливости, отметил Каладзе.

Он также прокомментировал статью Politico, в которой утверждается, что конгрессмен Джо Уилсон планирует представить закон, предоставляющий Грузии расширенный доступ на рынок США и пакет военной помощи, а также упрощающий визовый режим для грузин. Однако эти меры будут приняты только в случае прогресса в демократии и проведения честных парламентских выборов в октябре. Иначе Уилсон предусматривает введение санкций против Грузии.

"Это язык шантажа. Если мы хотим дружбы, двери открыты, однако для этого надо сделать действенные шаги. Мы это лишь приветствуем", — подчеркнул Каладзе.

Парламент Грузии 14 мая принял проект "О прозрачности иностранного влияния," что вызвало резкие заявления со стороны ЕС об угрозах приостановки интеграции страны в Евросоюз.

Фото: flickr.com/Foundations World Economic Forum (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций

Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций

Минюст внес американскую Freedom House в реестр нежелательных организаций, также эстонскую организацию ККК - Stop Occupation of Karelia и украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым".

Читать полностью
Президент форума ВЭФ в Давосе Шваб станет неисполнительным директором

Президент форума ВЭФ в Давосе Шваб станет неисполнительным директором

Президент Всемирного форума по экономике (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост исполнительного председателя будет назначен неисполнительным директором. Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на письмо Шваба сотрудникам.

Читать полностью

Общество

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.

Читать полностью
Аллерголог Алешечкина поддержала идею об удалёнке для аллергиков

Аллерголог Алешечкина поддержала идею об удалёнке для аллергиков

Благодаря перехода на удалёнку аллергики смогут контролировать окружающую среду и облегчить симптомы. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказала врач-аллерголог Мария Алешечкина.

Читать полностью

Новости