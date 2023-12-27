Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева подчеркнула, что запущенный стресс представляет собой более опасный фактор для организма, чем трансжиры, способный привести к серьезным последствиям за три месяца. Врач отметила, что, несмотря на распространенное мнение о вреде алкоголя, стресс является источником серьезных проблем. По словам специалиста, алкоголь, наоборот, является депрессантом. Она посоветовала справляться со стрессом через физические нагрузки, такие как бег, прогулки или другие виды фитнеса, чтобы помочь организму справиться с гормонами стресса.
Онкоуролог Марк Гадзиян также поддержал этот подход, подчеркнув, что стресс может привести к серьезным последствиям в течение 3-6 месяцев, в то время как воздействие трансжиров и других факторов требует гораздо большего времени.
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