Ученые: жирная пища мешает организму восстанавливаться после стресса

Жирная пища мешает организму восстанавливаться после стресса, уменьшая эластичность кровеносных сосудов и повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 13%, утверждают ученые из Бирмингемского университета.

В исследовании добровольцам предлагали жирный завтрак перед выполнением задач под стрессом, что приводило к сужению сосудов и ухудшению поступления кислорода в мозг. Эндокринолог Зухра Павлова рекомендует избегать заедания стресса жирной пищей и предлагает простые методы управления нервами, такие как пить воду, заниматься физической активностью, принимать теплые ванны с магнием и использовать дыхательные практики, сообщает Российская Газета.