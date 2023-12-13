Врач Разаренова: какао может снизить уровень стресса и поднять настроение

Врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала на "Радио 1", что употребление натурального какао благоприятно влияет на концентрацию, снижает стресс, и поднимает настроение благодаря антиоксидантам, витаминам и минералам. Кроме того, этот напиток может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает контролировать холестерин и улучшает кровообращение.
Врач предупреждает, что максимальная польза достигается при употреблении натурального какао без избыточного сахара и жиров. Умеренное потребление важно, так как излишняя концентрация может вызвать негативные эффекты, такие как нервозность и бессонница.
Специалист рекомендует употреблять не более двух чашек горячего какао в день, с учетом чувствительности к кофеину и состояния здоровья. Недавние исследования также показали, что прием добавок с экстрактом какао может улучшить умственные способности у пожилых людей с нездоровой диетой.
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