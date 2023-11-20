Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга

Ученые из Университета штата Огайо предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет более опасную угрозу для головного мозга, чем травмы, такие как удары по голове. Исследование, опубликованное в The Ohio State University (OSU), обнаружило, что детский стресс может вызывать эпигенетические изменения в головном мозге, сообщает Газета.Ру.

Ранее было известно, что травмы головы у детей, такие как удары и падения, могут оказать воздействие на социальное поведение взрослого человека, увеличивая риск различных расстройств психики и предрасполагая к зависимости от алкоголя и наркотиков. Новое исследование поднимает вопрос о том, что подобные изменения могут быть вызваны не только физическими травмами, но и сильным эмоциональным стрессом в раннем возрасте.

Для выявления механизмов воздействия психоэмоционального стресса на активность генов в мозге, исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Группе новорожденных крыс в течение 14 дней ежедневно создавали стрессовую ситуацию, временно отделяя их от матерей. После этого части крыс была нанесена травма головы, симулирующая сотрясение мозга.

Исследователи обнаружили генетические изменения в области гиппокампа головного мозга подопытных крыс, которые пережили стресс, что свидетельствует о воздействии стресса на возбуждающие и тормозные нейроны мозга. Эти изменения связаны со способностью мозга адаптироваться к переменам в окружающей среде. Кроме того, крысы, подвергнутые стрессу, проявляли рискованное поведение чаще, чем те, которым была причинена травма головы.

Ученые предполагают, что эпигенетические изменения в мозге, вызванные стрессом в детстве, могут повышать риск развития различных психических расстройств и зависимостей, а также предрасполагать к саморазрушительному поведению.