DailyMail: отсутствие собственного жилья вызывает стресс, ведущий к старению

Исследователи из Университета Эссекса в Великобритании и Университета Аделаиды в Австралии обнаружили, что стресс, связанный с необходимостью аренды жилья, может ускорить старение организма, о чем сообщается через Gmail.

Биологическое старение характеризуется снижением функций тканей и клеток организма. Стрессовые жизненные события могут ускорить этот процесс биологического старения, независимо от фактического возраста человека.

В исследовании приняли участие 1420 человек, и его основной целью было выяснить, связан ли стрессовый фактор регулярной уплаты арендной платы за жилье с преждевременным старением. В исследовании учитывались различные факторы, такие как продолжительность и стоимость аренды, тип здания, доступ к государственной финансовой поддержке, наличие центрального отопления и задолженность по платежам. Исследователи также собрали информацию о состоянии здоровья участников и получили образцы крови.

Исследователи проанализировали эти образцы крови, чтобы отследить метилирование ДНК. Метилирование ДНК — это биологический процесс, при котором к молекуле ДНК добавляются метильные группы, которые могут изменять активность определенных сегментов ДНК. Нарушения в этом процессе могут привести к преждевременному старению и повышенному риску таких заболеваний, как рак, диабет и астма.

Результаты показали, что нарушения метилирования ДНК, связанные с преждевременным старением, чаще всего наблюдались у людей, которые арендовали жилье в районах с плохими экологическими условиями и с трудом вносили своевременные платежи.

Исследование предполагает, что стресс, связанный с арендой жилья в сложных условиях, может способствовать преждевременному старению даже в большей степени, чем курение. Это подчеркивает важность устранения стресса, связанного с жильем, и его потенциального воздействия на общее состояние здоровья.