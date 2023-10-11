DailyMail: отсутствие собственного жилья вызывает стресс, ведущий к старению

Исследователи из Университета Эссекса в Великобритании и Университета Аделаиды в Австралии обнаружили, что стресс, связанный с необходимостью аренды жилья, может ускорить старение организма, о чем сообщается через Gmail.
Биологическое старение характеризуется снижением функций тканей и клеток организма. Стрессовые жизненные события могут ускорить этот процесс биологического старения, независимо от фактического возраста человека.
В исследовании приняли участие 1420 человек, и его основной целью было выяснить, связан ли стрессовый фактор регулярной уплаты арендной платы за жилье с преждевременным старением. В исследовании учитывались различные факторы, такие как продолжительность и стоимость аренды, тип здания, доступ к государственной финансовой поддержке, наличие центрального отопления и задолженность по платежам. Исследователи также собрали информацию о состоянии здоровья участников и получили образцы крови.
Исследователи проанализировали эти образцы крови, чтобы отследить метилирование ДНК. Метилирование ДНК — это биологический процесс, при котором к молекуле ДНК добавляются метильные группы, которые могут изменять активность определенных сегментов ДНК. Нарушения в этом процессе могут привести к преждевременному старению и повышенному риску таких заболеваний, как рак, диабет и астма.
Результаты показали, что нарушения метилирования ДНК, связанные с преждевременным старением, чаще всего наблюдались у людей, которые арендовали жилье в районах с плохими экологическими условиями и с трудом вносили своевременные платежи.
Исследование предполагает, что стресс, связанный с арендой жилья в сложных условиях, может способствовать преждевременному старению даже в большей степени, чем курение. Это подчеркивает важность устранения стресса, связанного с жильем, и его потенциального воздействия на общее состояние здоровья.
Глава МИД Британии Клеверли прибыл в Израиль
Согласно сообщениям телеканалов, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль в среду.
Польская ассоциация пожаловалась на поставляемый из России дешевый пластик в огромном количестве
Польша импортирует значительное количество первичного пластика, в том числе из России, несмотря на санкции, сообщает Interia со ссылкой на Польскую ассоциацию переработки отходов.
Сенаторы одобрили закон о штрафах за перевозку блоков сигарет и вейпов сверх нормы
Совет Федерации России одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие штрафы за перевозку немаркированных сигарет и других немаркированных табачных изделий, превышающих установленный лимит, до 25 000 рублей.
Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов
С четверга, 12 октября, в России вступает в силу новый закон, который предусматривает уголовную ответственность граждан за сбор грибов, занесенных в Красную книгу.