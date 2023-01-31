Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Напомним, что Безлер в 2014 году отвечал за оборону Горловки. В этот же период после сдачи Славянска к ним пришел батальон Стрелкова. "Бес" отметил, что он стал свидетелем двух эпизодов "исчезновения" денег из рук бывшего боевого товарища.

"Первый эпизод — это 20 тысяч долларов, которые он передал в Москву через помощника Понамарева, который был на обратном пути арестован в донецком аэропорту", — поделился Безлер.

Он добавил, что аналогичная ситуация повторилась. При этом сумма была в несколько раз больше. Денежные средства были предназначены для бойцов, но они оплату так и не получили.

"Мы арестовали в Горловке инкассаторов, которые собрали деньги с Славянска и Краматорска, порядка 260 тысяч, я эти деньги лично привёз и передал Стрелкову в инкассаторских мешках, передал вместе с броневичком инкассаторским. Потом узнал через своих ребят, которая группа "Крым" пришла ко мне в Горловку, никто зарплат, денег не получил. Вот про эти эпизоды могу сказать точно, что эти деньги были и куда они делись я не знаю", — рассказал "Бес".

Таким образом, в руках Стрелкова оказались порядка 300 тысяч долларов. Однако куда он их дел — неизвестно.

Ранее экс-министр обороны ДНР раскритиковал работу ЧВК "Вагнер" и ее основателя бизнесмена Евгения Пригожина. В ответ предприниматель предложил ему поучаствовать в СВО, но Стрелков отказался.