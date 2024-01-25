Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.01.2024 : 88,2829
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.01.2024 : 96,1657
Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:00

Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы

25 января Мосгорсуд вынес знаковое решение: бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Это решение стало следствием обвинений, связанных с публичными призывами к экстремистской деятельности, вытекающих из майских сообщений Стрелкова в Telegram.

Судебная тяжба началась с ареста Стрелкова 21 июля, после чего Мещанский районный суд принял оперативные меры и заключил его под стражу на два месяца. Обвинения были связаны с двумя публикациями в Telegram, в которых обсуждался Крым и якобы невыплаты десантникам. Важным моментом приговора является трехлетнее ограничение на пользование Стрелковым интернетом.

Услышавприговор, Стрелков в суде произнёс "Служу Отечеству!" На слушании было много его сторонников, в числе которых был и полковник Владимир Квачков.

Мир

Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10

Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10

У экспертов двоякое отношение к подобному решению: журналисты считают, что штурмовики просто будут сбиты и не принесут практической пользы.

Читать полностью
Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек

Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек

ЦИХАЛ обстрелял убежище ООН в Секторе Газа. Официальные лица ООН утверждают, что здание было чётко обозначено, но Израиль отрицает ответственность. Погибло 9 человек, пострадало 75

Читать полностью

Общество

Врач Павлюк подчеркнула, что употребление рыбы может значительно снизить риск развития деменции

Врач Павлюк подчеркнула, что употребление рыбы может значительно снизить риск развития деменции

Врач-диетолог Наталья Павлюк сообщила, что регулярное употребление рыбы и водорослей может значительно снизить риск развития деменции благодаря высокому содержанию в них кислот омега-3.

Читать полностью
Профессор Альтштейн рассказал о потенциальных угрозах, которые могут вызвать новую пандемию

Профессор Альтштейн рассказал о потенциальных угрозах, которые могут вызвать новую пандемию

По словам профессора Анатолия Альтштейна, человечество не может утверждать, что оно полностью победило все эпидемии, и на данный момент существует еще больше возможностей для возникновения инфекционных заболеваний.

Читать полностью

Новости