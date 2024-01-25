25 января Мосгорсуд вынес знаковое решение: бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, был приговорен к четырем годам колонии общего режима. Это решение стало следствием обвинений, связанных с публичными призывами к экстремистской деятельности, вытекающих из майских сообщений Стрелкова в Telegram.
Судебная тяжба началась с ареста Стрелкова 21 июля, после чего Мещанский районный суд принял оперативные меры и заключил его под стражу на два месяца. Обвинения были связаны с двумя публикациями в Telegram, в которых обсуждался Крым и якобы невыплаты десантникам. Важным моментом приговора является трехлетнее ограничение на пользование Стрелковым интернетом.
Услышавприговор, Стрелков в суде произнёс "Служу Отечеству!" На слушании было много его сторонников, в числе которых был и полковник Владимир Квачков.
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