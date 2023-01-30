Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабатывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта. Так отказ Гиркина ехать на фронт оценил политолог и аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

На днях было опубликовано интервью бывшего командира Горловского ополчения Игоря Безлера. Он сообщил, что Стрелков не только принял ошибочное решение в 2014 году, когда вывел войска из Славянска, но и был замешан в денежных махинациях.

По мнению политолога Колчина, после появления новых подробностей о деятельности Стрелкова, его репутация, построенная за счет медийной активности, получила непоправимый урон.

"Заявление подполковника Игоря Безлера разрушили все многолетние усилия Стрелкова по строительству своего медиа-имиджа. Ежедневные посты в Telegram-каналах, участие в ток-шоу, выступления на сходках русских националистов — все это перекрывается фактами полной некомпетентности на фронте и случаями грабежа мирного населения. Образ "воина Русской консервативной идеи" развеялся. И на его месте очутился маленький функционер, который оставил Славянск, важнейший рубеж обороны Донбасса, потворствовал мародерам и был причастен к исчезновению крупных денежных сумм", — считает Колчин.

Недавно Стрелков отказался от персонального предложения вступить в ЧВК "Вагнер", чтобы принять участие в спецоперации. С начала боевых действий в феврале прошлого года он заявлял, что планирует отправиться на фронт, но, когда поступило предложение от Евгения Пригожина, он решительно отказался. Теперь к этому еще добавились неприятные подробности из его биографии, которые касаются присвоения денег.