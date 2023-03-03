Российская субмарина "Петропавловск-Камчатский" выпустила "Калибры" из Японского моря по наземной мишени в рамках боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота .
"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота в Японском море в рамках плана боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр". Ракетная стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район", - рассказали в пресс-службе ТОФ.
Военные добавили, что ракета успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. При этом дальность стрельбы превысила тысячу километров.
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