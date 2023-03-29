Прокуратура потребовала приговорить Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе, устроенной в казанской гимназии, к пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвинения требует, чтобы первые пять лет злоумышленник отбывал наказание в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, прокуратура просит суд полностью удовлетворить исковые требования от потерпевших, настаивающих на компенсации морального вреда.

Напомним, 11 мая 2021 года в результате нападения Галявиева на казанскую гимназию №175 погибли девять человек, в том числе семеро детей, 23 человека получили ранения.