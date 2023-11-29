Ягода, которая улучшает функцию мозга всего за 12 недель, была выявлена учеными

Последние исследования указывают на то, что употребление клубники ежедневно может заметно повысить уровень памяти и поддерживать психическое здоровье. Эксперты даже рассматривают этот ароматный ягодный деликатес как эффективное средство для предотвращения деменции. Ученые-медики из Университета Цинциннати (США) также выявили положительное воздействие клубники на функцию мозга, проявляющееся уже через 12 недель регулярного употребления этой ягоды.

Предыдущие исследования также подтверждали благотворное воздействие различных ягод на активность мозга, особенно черники. Ученые пришли к выводу, что включение этой ягоды в рацион людей среднего возраста снижает риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Новые научные данные подтверждают, что клубника обладает аналогичными свойствами. В эксперименте, в который вошли 30 участников в возрасте от 50 до 65 лет, все испытуемые сталкивались с проблемами памяти, хотя у них не было диагностировано заболеваний, связанных с мозгом, но участники имели избыточный вес, с индексом массы тела более 25.

Участников случайным образом разделили на две группы. Половине ежедневно давали 13 граммов порошка из клубники, что эквивалентно приблизительно 130 граммам свежей клубники, или одному стакану. Порошок готовили из сушеных и измельченных цельных ягод, его растворяли в воде и принимали каждое утро в течение 12 недель.

Второй группе давали плацебо, которое имело тот же вид, вкус и углеводную нагрузку, что и сушеная клубника. При этом плацебо не содержало антиоксидантов, которые положительно воздействуют на мозг.

В ходе исследования участники обеих групп не употребляли другие ягоды или ягодные продукты, такие как йогурты. В начале и в конце исследования добровольцы проходили тесты на память, а также специальные испытания, измеряющие их исполнительные функции, способность планировать и выполнять повседневные задачи, которые часто теряются при прогрессировании болезни Альцгеймера.