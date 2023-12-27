Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки РФ

Запад, включая США и европейские страны, изменяет свою политику относительно украинского кризиса, отказываясь от стремления к "тотальной победе над Москвой" в пользу укрепления позиций Киева на политической арене. Источники Politico, ссылаясь на американского чиновника и европейского дипломата, утверждают, что в случае переговоров с Западом могут быть готовы сделать уступки России. Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины стал причиной такого изменения в политике. В настоящее время США и их союзники фокусируются на строительстве фортификационных сооружений и предоставлении дополнительных средств противовоздушной обороны Украине.

В западных столицах также обсуждают восстановление военно-промышленного комплекса Украины, чтобы снизить внешнюю зависимость украинской армии от финансирования. По данным Politico, администрация Байдена и европейские чиновники стремятся изменить акцент с поддержки Украины на укрепление ее позиций в переговорах о завершении вооруженного конфликта с Россией. Однако из-за предстоящих выборов Байден сталкивается с "политическим риском" признания провала своего внешнеполитического курса.