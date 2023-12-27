Politico: США и Европа меняют стратегию по Украине, допуская уступки РФ

Запад, включая США и европейские страны, изменяет свою политику относительно украинского кризиса, отказываясь от стремления к "тотальной победе над Москвой" в пользу укрепления позиций Киева на политической арене. Источники Politico, ссылаясь на американского чиновника и европейского дипломата, утверждают, что в случае переговоров с Западом могут быть готовы сделать уступки России. Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины стал причиной такого изменения в политике. В настоящее время США и их союзники фокусируются на строительстве фортификационных сооружений и предоставлении дополнительных средств противовоздушной обороны Украине.
В западных столицах также обсуждают восстановление военно-промышленного комплекса Украины, чтобы снизить внешнюю зависимость украинской армии от финансирования. По данным Politico, администрация Байдена и европейские чиновники стремятся изменить акцент с поддержки Украины на укрепление ее позиций в переговорах о завершении вооруженного конфликта с Россией. Однако из-за предстоящих выборов Байден сталкивается с "политическим риском" признания провала своего внешнеполитического курса.
Глава регулятора ФРГ считает, что цены на электроэнергию останутся высокими
Глава Федерального сетевого агентства Германии, Клаус Мюллер, выразил мнение о том, что цены на электроэнергию для потребителей в стране останутся на высоком уровне.
Минкульт Польши решил ликвидировать государственные СМИ
В Польше начата процедура ликвидации государственных СМИ в результате решения президента страны прекратить финансирование этих медийных организаций.
Доктор Корягина: майонезные салаты могут привести к инсульту и инфаркту
Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, Наталья Корягина, предупреждает о потенциальных опасностях блюд с большим количеством майонеза на новогоднем столе.
Эксперты нашли пять неубиваемых седанов за 500 000 рублей
Эксперты из "Автовзгляда" представили свой рейтинг седанов на вторичном рынке, подходящих для покупки при ограниченном бюджете в полмиллиона рублей.