Конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты. Об этом заявил офицер разведки США в отставке Ребекка Коффлер.
"Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан, и сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта", — отметила Коффлер в интервью FoxNews, передает РИА "Новости".
По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу.
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