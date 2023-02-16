Конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и сами Соединенные Штаты. Об этом заявил офицер разведки США в отставке Ребекка Коффлер.

"Это бесконечный конфликт, который превращается в очередной Афганистан, и сейчас для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель. У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта", — отметила Коффлер в интервью FoxNews, передает РИА "Новости".

По ее словам, украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и администрации Байдена строить планы на перспективу.