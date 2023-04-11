Центробанк посоветовал авиакомпаниям не включать в стоимость билета автоматическую страховку

Центральный банк РФ рекомендовал авиакомпаниям отключать автоматическую страховку при покупке билета, сообщает "Коммерсантъ".
Регулятор указал на риски, связанные с предустановленным согласием пассажиров, которое может привести к заключению договора без его предварительного изучения.
На данный момент автоматическое согласие на страховку предусмотрено почти у всех авиаперевозчиков, а стоимость полисов составляет от 300 до 600 рублей.
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