Центробанк посоветовал авиакомпаниям не включать в стоимость билета автоматическую страховку

Центральный банк РФ рекомендовал авиакомпаниям отключать автоматическую страховку при покупке билета, сообщает "Коммерсантъ".

Регулятор указал на риски, связанные с предустановленным согласием пассажиров, которое может привести к заключению договора без его предварительного изучения.

На данный момент автоматическое согласие на страховку предусмотрено почти у всех авиаперевозчиков, а стоимость полисов составляет от 300 до 600 рублей.