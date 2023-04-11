Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 81,7441
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 89,1737
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:43

Центробанк посоветовал авиакомпаниям не включать в стоимость билета автоматическую страховку

Центральный банк РФ рекомендовал авиакомпаниям отключать автоматическую страховку при покупке билета, сообщает "Коммерсантъ".

Регулятор указал на риски, связанные с предустановленным согласием пассажиров, которое может привести к заключению договора без его предварительного изучения.

На данный момент автоматическое согласие на страховку предусмотрено почти у всех авиаперевозчиков, а стоимость полисов составляет от 300 до 600 рублей.

Мир

Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине

У политика состоится встреча с премьер-министром страны и его замом Джастином Трюдо и Христей Фриланд

Читать полностью

В США предложили провести спецоперацию в Мексике против наркокартелей

Демократы против

Читать полностью

Общество

Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям

Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"

Читать полностью

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Новости