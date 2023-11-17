Западные страны остерегаются высказывать критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, опасаясь возможных вопросов о том, кому идут военные поставки.Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, сообщает ТАСС.

"Зеленский и его режим находятся на полном довольствовании Запада и он шага не может ступить без его указания. Вряд ли сегодня кто-то из наших коллег отважится хоть на какой-то упрек в адрес украинского диктатора. К счастью, голоса разума все еще раздаются в мире", — добавил Небензя.

На Украине в последнее время активно ведется кампания против Канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее прихожан под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году путем объединения двух раскольнических структур.

В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, разработанный по поручению Зеленского, направленный на запрет УПЦ, сообщает "Русский день".