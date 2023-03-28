В Севастопольской бухте из-за штормового предупреждения остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщает РИА Новости.
Синоптики предупредили, что порывы ветра здесь будут достигать 25 метров в секунду. Для перевозки людей между частями города будут использоваться автобусы.
Минфин США обеспокоился снижением уровня мировой торговли в долларах
Министерство финансов США серьезно озабочено тем, что страны активно сокращают торговлю в долларах. По данным ведомства, доля доллара США в международных валютных резервах снизилась до 60%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.
На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применение боеприпасов с объединенным ураном
Это преступление против планеты
Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий
Некоторые из них пройдут за рубежом
Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен
Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине