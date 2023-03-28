В Севастопольской бухте из-за штормового предупреждения остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптики предупредили, что порывы ветра здесь будут достигать 25 метров в секунду. Для перевозки людей между частями города будут использоваться автобусы.