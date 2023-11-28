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Спасатель России Щетинин предостерегает туристов от приближающегося шторма на юге страны
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  • Опубликована сегодня в 16:12

Спасатель России Щетинин предостерегает туристов от приближающегося шторма на юге страны

Основной совет эксперта заключается в том, чтобы отдыхающим на черноморском побережье оставаться в отелях, предпочтительно выбирая номера на верхних этажах и подальше от окон.

Щетинин рекомендует избегать выхода на улицу, не подниматься на волнорезы, воздерживаться от съемки фотографий на фоне штормовых волн, не приближаться к ограждениям и не парковать автомобили на возвышенностях.

Также спасатель советует туристам запастись продуктами, водой, свечами или электрогенераторами. Он призывает укрепить двери и окна, отключить газ и электричество, а также избегать пребывания рядом с высокими деревьями, металлическими конструкциями и рекламными щитами, сообщает Газета.Ру.

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