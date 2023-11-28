Спасатель России Щетинин предостерегает туристов от приближающегося шторма на юге страны

Основной совет эксперта заключается в том, чтобы отдыхающим на черноморском побережье оставаться в отелях, предпочтительно выбирая номера на верхних этажах и подальше от окон.
Щетинин рекомендует избегать выхода на улицу, не подниматься на волнорезы, воздерживаться от съемки фотографий на фоне штормовых волн, не приближаться к ограждениям и не парковать автомобили на возвышенностях.
Также спасатель советует туристам запастись продуктами, водой, свечами или электрогенераторами. Он призывает укрепить двери и окна, отключить газ и электричество, а также избегать пребывания рядом с высокими деревьями, металлическими конструкциями и рекламными щитами, сообщает Газета.Ру.
ААНИИ сообщает, что крупнейший в мире айсберг, А23а может в ближайшее время разрушиться в море Скоша
По информации Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, айсберг в течение следующего месяца попадет в море Скоша, где столкнется с воздействием ветра, волн и теплых океанических вод, что приведет к его разрушению.
Крупнейший айсберг на Земле вынесло в открытые воды Южного океана
Крупнейший в мире айсберг A23а в результате дрейфа выбросило в открытые воды Южного океана во вторник.
Онколог объяснил, как алкоголь влияет на лечение химиотерапией
Бокал вина может стать исключением во время курса химиотерапии, однако рекомендуется проконсультироваться с врачом перед этим шагом.
Ученые выяснили, что редкая мутация гена может оказать помощь в борьбе с ожирением
Эта мутация гена ZFHX3, которая встречается всего лишь у 4% населения, регулирует массу тела и оказывает влияние на участок мозга гипоталамус, ответственного за аппетит, голод и жажду.