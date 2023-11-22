Врач поделился советами по облегчению переноса магнитной бури

Врач Андрей Тяжельников рекомендует метеозависимым людям в период магнитных бурь измерять давление дважды в день, строго придерживаться режима приема назначенных лекарств, а также заменить спортивные тренировки на общеукрепляющие занятия и увеличить количество прогулок.
Врач предупреждает, что в период магнитных бурь увеличивается риск резкого изменения артериального давления и нарушений сердечного ритма. Он также подчеркивает, что метеозависимым рекомендуется при необходимости принимать препараты для смягчения обострений хронических заболеваний, вызванных изменениями в погоде.
Тяжельников советует уделять больше внимания активному отдыху на свежем воздухе, высыпанию и проветриванию помещений. Он отмечает, что особенно чувствительны к магнитным бурям люди с патологией сердца и сосудов, склонные к колебаниям артериального давления, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, сообщает Газета.Ру.
В случае появления тревожных симптомов врач настоятельно рекомендует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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