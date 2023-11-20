На этой неделе ожидается необычная активность геомагнитного поля, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, сообщает Аргументы И Факты.

Практически каждый день магнитосфера Земли будет возбуждена, а четыре из семи дней будут характеризоваться магнитными бурями уровня G1, самого низкого по пятибалльной шкале магнитных бурь. Это явление вызвано нахождением Земли в зоне быстрого солнечного ветра, предсказывающего продолжительный период нестабильности магнитного поля.

Вопреки типичным краткосрочным геомагнитным бурям, вызванным солнечными вспышками, эта серия продлится всю неделю, что является редким явлением. Ученые отмечают, что, несмотря на необычность длительности, уровень магнитных бурь останется низким.

Советуя метеочувствительным людям принимать привычные меры, такие как полноценный сон и употребление жидкости, они также подчеркивают, что воздействие магнитных полей на здоровье человека обычно не имеет кумулятивных эффектов, отличных от обычных условий жизни в городах с высоким электромагнитным фоном.