Камнепад в Дагестане привел к закрытию республиканской автодороги

Камнепад на республиканской автодороге в горах Дагестана привел к ее временному закрытию, сообщает пресс-служба Государственного комитета управления Дагестанавтодор. По их информации, на 5-м километре автомобильной дороги Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб произошел камнепад из-за переувлажнения грунтов, вызванного длительными осадками в виде дождя и снега. В связи с этим произошло закрытие дороги.

Пресс-служба отмечает, что на месте инцидента находится экипаж ДПС, и необходимая техника была переброшена для обеспечения безопасности. Работы по расчистке дороги начнутся с полной остановкой камнепада, сообщает ТАСС.

Для обеспечения продолжения движения транспорта в направлении города Буйнакск и обратно предусмотрен обход через поселок Талги, используя автомобильные дороги Р-215 "Кавказ" и "Обход города Махачкала через поселок Талги". Пресс-служба призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную осторожность при проезде по опасным участкам.