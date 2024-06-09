В последнее время лечение зубов в Москве значительно подорожало, что заставляет жителей столицы искать более доступные варианты в других регионах. Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева рассказала, стоит ли куда-то отправиться с целью "зубного туризма" и где стоматологические услуги предоставляют по более приемлемым ценам.
Цены на лечение зубов могут существенно различаться в зависимости от региона и уровня клиники.
"Пломбирование одного зуба в Москве будет стоить от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Установка коронки в столице — от 15 до 50 тысяч рублей, в регионах — от 10 до 40 тысяч", — рассказала эксперт.
Наиболее доступные цены на лечение пораженных кариесом зубов в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Города Краснодар и Новосибирск тоже вошли в рейтинг "10 самых популярных городов для стоматологического туризма".
Выбирая стоматологическую клинику обратите внимание на квалификацию дантистов. Удостоверьтесь в наличии современного оборудования и соблюдение стандартов гигиены. Также стоит изучить отзывы реальных клиентов.
Фото: flickr. com/Конор Лоулесс(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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