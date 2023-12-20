Врачи выделили основные симптомы и причины язвы желудка

Заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской КБ Минздрава МО, Татьяна Шашкова, указала, что основной причиной язвенной болезни желудка является инфекция Helicobacter pylori, но также подчеркнула роль длительного и бесконтрольного приема обезболивающих препаратов.
Болезнь проявляется появлением язв на слизистой оболочке и в мышечном слое желудка. Основным симптомом является боль в эпигастрии, расположенной между реберными дугами, ниже грудины, с распространением в спину и грудную клетку.
Шашкова предупредила, что долгий и неконтролируемый прием обезболивающих лекарств может спровоцировать болезнь. Заболевание также может быть вызвано заболеваниями, увеличивающими выработку гастрина, стрессом, курением, нарушением режима дня и питания, а также наследственностью, сообщает Газета.Ру.
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