Врачи выделили основные симптомы и причины язвы желудка

Заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской КБ Минздрава МО, Татьяна Шашкова, указала, что основной причиной язвенной болезни желудка является инфекция Helicobacter pylori, но также подчеркнула роль длительного и бесконтрольного приема обезболивающих препаратов.

Болезнь проявляется появлением язв на слизистой оболочке и в мышечном слое желудка. Основным симптомом является боль в эпигастрии, расположенной между реберными дугами, ниже грудины, с распространением в спину и грудную клетку.

Шашкова предупредила, что долгий и неконтролируемый прием обезболивающих лекарств может спровоцировать болезнь. Заболевание также может быть вызвано заболеваниями, увеличивающими выработку гастрина, стрессом, курением, нарушением режима дня и питания, а также наследственностью, сообщает Газета.Ру.