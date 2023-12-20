Гастроэнтеролог Якушева рассказала про причины "урчания" живота

Гастроэнтеролог Елена Якушева объяснила, что урчание в животе — распространенный симптом, часто вызванный голодом или прохождением пищи через кишечник. Некоторые продукты, такие как овощи, фрукты, бобовые, молочные продукты и свежий хлеб, могут также вызывать урчание из-за их влияния на пищеварение.
Стресс также может быть причиной урчания. Если симптом становится регулярным и сопровождается другими симптомами, требуется консультация врача-гастроэнтеролога и обследование для определения возможных патологий, таких как гастриты, язвы или патологии органов пищеварения. Необходимо обращаться к врачу для точного диагноза и лечения, сообщает Аргументы И Факты.
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