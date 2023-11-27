Три продукта, опасных для желудка, названы Еленой Малышевой

Желудок, ключевой орган в системе пищеварения, обсужден в передаче "Жить здорово!" с участием Елены Малышевой и иммунолога Андрея Продеуса. В ходе программы были рассмотрены основные функции желудка и факторы, способные повредить его.

Основная миссия желудка заключается в защите организма от вредных бактерий. Основной составляющей желудочного сока является соляная кислота, которая обладает мощным разрушительным воздействием на патогены и способна разложить сложные молекулы пищи. Кроме того, желудок выполняет функцию первичного расщепления пищи, сообщает Новости Восточной Ленты.

Очень важную роль в предотвращении повреждений желудка играет его защитная слизистая оболочка. Структура этой слизи, покрывающей внутреннюю стенку желудка, препятствует проникновению кислоты, обеспечивая надежную защиту органа.

Тем не менее, существует ряд факторов, которые могут причинить вред желудку: в первую очередь это бактерия Helicobacter pylori — единственная, способная выжить в кислой среде желудка, и ее присутствие может вызвать гастрит, язвы и даже рак. Также определенные лекарства, включая противовоспалительные, могут разрушать защитный слой слизи желудка, поэтому при их применении рекомендуется использовать дополнительные средства для защиты органа.

Некоторые продукты также могут негативно влиять на желудок: кофеин, мята и газированные напитки могут вызывать гастроэзофагеальный рефлюкс, ослабляя сфинктер, который отделяет желудок от пищевода. Это может привести к ощущению изжоги и даже повысить риск развития рака пищевода.

Для предотвращения повреждений желудка рекомендуется принимать антибиотики для уничтожения бактерии Helicobacter pylori. Также рекомендуется проходить ежегодное обследование с использованием гастроскопа для оценки состояния желудка и пищевода, выявления наличия бактерий или полипов. Профессиональная гастроскопия обеспечивает детальный анализ состояния органов при наличии соответствующей седации.