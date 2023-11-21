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Профессор Даниленко утверждает, что кишечник можно назвать
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  • Опубликована сегодня в 19:31

Профессор Даниленко утверждает, что кишечник можно назвать "вторым мозгом" человека

Профессор Российской академии наук, Валерий Даниленко, утверждает, что кишечник можно назвать "вторым мозгом" человека. Этот вывод делается исходя из важной роли кишечника в функционировании организма. Генетик подчеркивает, что в мире науки микробиом считается "вторым мозгом" из-за его способности, аналогичной головному мозгу, вырабатывать нейромедиаторы, клетки нервной системы, а также гормоны, такие как дофамин и серотонин.

Даниленко отмечает, что иногда мозг неспособен адекватно реагировать на стрессовые ситуации, и в этот момент "управление" переходит к кишечнику. Профессор приводит пример сильного стресса, когда именно микробиом первым предоставляет сигнал мозгу о том, как реагировать на стресс.

Относительно биодобавок (БАДов), Даниленко рекомендует избегать их применения, поскольку механизм их действия неясен, и их "слепое" употребление может нанести вред организму. Вместо этого он предвидит появление фармабиотиков, которые будут направленно воздействовать на микробиом с целью борьбы с конкретными заболеваниями. Тем не менее, профессор подчеркивает необходимость проведения дополнительных исследований и клинических испытаний до внедрения таких методов лечения, сообщает МедиаПоток.

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