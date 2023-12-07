Столтенберг предложил странам НАТО вложить деньги в помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса использовать выделенные средства на поддержку Украины, называя это "хорошей возможностью потратить деньги государств НАТО".

Он высказал свои рекомендации в ответ на вопрос о достижении уровня в 2% ВВП на оборонные нужды, требуемого НАТО от своих членов.

Напомним, что это требование было выдвинуто на саммите в Уэльсе в 2014 году в связи с "российской угрозой". В настоящее время только 8 из 31 страны НАТО соответствуют этому стандарту.