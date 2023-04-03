Государства, вступающие в Североатлантический альянс, передали €65 млрд военной помощи Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что "приветствует наличие современных танков и других бронетранспортеров" на территории киевского режима.

Заявление было сделано на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4-5 апреля. Он также сказал, что сейчас страны - члены НАТО готовят программу многолетних военных поставок.