Государства, вступающие в Североатлантический альянс, передали €65 млрд военной помощи Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что "приветствует наличие современных танков и других бронетранспортеров" на территории киевского режима.
Заявление было сделано на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии заседания глав МИД стран альянса 4-5 апреля. Он также сказал, что сейчас страны - члены НАТО готовят программу многолетних военных поставок.
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