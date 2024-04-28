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Исследователи выяснили, что у детей с сотрясениями мозга на 57% меньше шансов найти друзей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:08

Исследователи выяснили, что у детей с сотрясениями мозга на 57% меньше шансов найти друзей

Исследование, опубликованное в журнале Brain Injury, показало, что у детей с симптомами сотрясения мозга или черепно-мозговой травмы существует риск увеличения проблем с поведением и трудностей в общении.

Около 23% таких детей не проходят необходимое обследование. Установлено, что у детей с признаками сотрясения мозга вдвое чаще встречаются симптомы депрессии, и они на 70% чаще нуждаются в приеме лекарств для коррекции настроения или внимания. Также у них на 57% повышен риск иметь проблемы с нахождением друзей. Эти данные подчеркивают важность своевременной диагностики и лечения детей с травмами головы, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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